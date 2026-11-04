Армению и Молдавию хотят использовать, а Украина станет «штрафбатом»: что задумали в Европе Фото: REUTERS.

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Европа продолжает грезить экспансией и втягивает Армению в свою орбиту. Об этом он сказал в рамках тематической секции «Концепции и доктрины национальной безопасности на пространстве Большой Евразии: специфика и перспективы».

По словам чиновника, тем временем Украина и Молдавия для Европы — расходный материал, который там намерены использовать до конца. Более того, остатки боеспособного населения Украины в Брюсселе рассматривают как «штрафной батальон» будущих европейских вооруженных сил. Венедиктов также напомнил, что НАТО поглотила Финляндию и Швецию, в очередной раз расширившись на восток вопреки обещаниям этого не делать.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил: Европа делает все, чтобы оберегать своих «подопечных» в Киеве от таких скандалов, как история с пыточной под Киевом.