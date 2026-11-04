МИД: перемещение активов РФ из Euroclear нарушает международное право

Позиция России относительно возможного перемещения ее активов из международного депозитария Euroclear в общеевропейские структуры принципиальна не меняется. Этот шаг будет нарушением международного права. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Дипломат напомнил, что законного способа присвоить золотовалютные резервы Банка России не существует.
«Любые их перемещения из депозитария Euroclear в пользу неких общеевропейских структур будут представлять собой прямое грубое нарушение как международного, так и контрактного права», — подчеркнул Биричевский
При этом любые попытки выдумать квазиюридические формулировки для оправдания изъятия активов - несостоятельны и не имеют юридической силы.
Центробанк РФ обвинил Совет ЕС в том, что тот изменил санкционное законодательство специально ради вмешательства в судебный спор с компанией Euroclear. В июне были приняты поправки, которые позволяют европейским инстанциям принудительно останавливать процессы в судах России. Представители ЦБ подчеркивают, что данные нормативные изменения принимались исключительно под конкретное дело.