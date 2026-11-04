В доме депутата Карапетяна в Ереване завершился четвёртый обыск Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Ереване завершился обыск в доме руководителя парламентской фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна — у политика изъяли компьютер его детей. Об этом журналистам у дома лидера партии Самвела Карапетяна, где следственные действия ещё продолжаются, рассказал адвокат Армен Фероян.

Защитник назвал произошедшее беззаконием и политическим преследованием. Он уточнил, что деталями дела пока не располагает.

Сам Нарек Карапетян сообщил, что это уже четвёртый обыск в его доме в 2026 году. По его словам, каждый раз звучат одни и те же основания.

Ранее сотрудники Следственного комитета Армении провели одновременные обыски по 65 адресам, в том числе в домах лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и руководителя её парламентской фракции Нарека Карапетяна. По данным ведомства, следственные действия проходили в рамках уголовного дела, которое расследует Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды. Обыски также прошли по другим адресам, связанным с семьёй Карапетянов.