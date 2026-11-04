Ким Ё Чжон отвергла обвинения о взломе Binance и отказалась от диалога с США Фото: REUTERS.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон опровергла заявления Федерального бюро расследований США о причастности Северной Кореи к хищению более шести миллиардов долларов с криптовалютной биржи Binance. Соответствующее заявление было опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон охарактеризовала озвученные обвинения как прямое проявление враждебной политики Вашингтона в отношении Пхеньяна. На этом фоне она подчеркнула бесперспективность любых дипломатических контактов с американской стороной, исключив возможность возобновления двусторонних переговоров в текущих условиях.

«Наша позиция ясна: нет необходимости садиться за стол переговоров с людьми, которым нельзя доверять, которые настроены враждебно и не желают отказываться от политики конфронтации», — заявила Ким Ё Чжон.

Данное заявление прозвучало на фоне появившихся в СМИ предположений о возможном проведении саммита между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, который якобы мог состояться в конце месяца.

Напомним, хакеров из КНДР заподозрили в крупнейшем взломе криптобиржи Binance. Аналитики TRM Labs и Pangolin Intelligence полагают, что масштабную атаку осуществило северокорейское хакерское подразделение TraderTraitor. Эксперты Chainalysis и криптодетектив ZachXBT также указывают на причастность КНДР, в частности, на группировку Lazarus Group.