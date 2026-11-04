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НовостиПолитика4 ноября 2026 8:38

Зеленский наградил жену Трампа украинской наградой: за что ей присужден орден княгини Ольги

Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Марк СОКОЛОВ
Зеленский наградил жену Трампа украинской наградой: за что ей присужден орден княгини Ольги

Зеленский наградил жену Трампа украинской наградой: за что ей присужден орден княгини Ольги

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Украинский политик подписал соответствующий указ.

Согласно документу, супруга американского президента удостоена награды за значительный личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, правозащитную и благотворительную деятельность. В частности, отмечены ее усилия по спасению детей и граждан, пострадавших в результате конфликта.

Напомним, Мелания Трамп выступила посредником при согласовании локального перемирия между Москвой и Киевом в районе Алешек Херсонской области. Режим прекращения огня позволил организовать доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей.

Ранее KP.RU сообщала, что первая леди США назвала гуманитарную операцию в Алешках успешной. По ее словам, за время перемирия удалось эвакуировать почти 800 человек. Мелания Трамп также поблагодарила Россию и Украину за сотрудничество и выразила надежду, что эта миссия поможет приблизить мир между странами.