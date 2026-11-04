Мизулина решила по-молодежному поздравить россиян с Днем народного единства: «Мы всех могнем» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Блогер и член Общественной палаты Екатерина Мизулина решила поздравить россиян с Днем народного единства не стандартно, а на молодежном сленге. Пост она выложила в своем Telegram-канале.

«С Днем народного единства. Когда мы едины, мы всех могнем», — написала она.

Слово это появилось от глагола to mog, что значит «затмевать» или «быть лучше». Проще говоря, «я тебя могну» — это заявить о своем превосходстве. Фраза разлетелась по соцсетям в 2026 году и прижилась среди молодежи. Применяют ее по-разному: и к внешности, и к личным качествам, и к умениям.

Кстати, британский словарь Collins признал «могнуть» словом 2026 года. За год его стали употреблять на 210% чаще. В пресс-службе Collins отметили, что каждое поколение оставляет свой вклад в языке.