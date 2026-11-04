Разрушился до удара о землю: раскрыты шокирующие детали катастрофы с самолетом Learjet во Флориде

Обломки самолета Learjet нашли в нескольких милях от места крушения во Флориде Фото: Иван ВИСЛОВ.

Обломки частного самолета Learjet 60, потерпевшего крушение во Флориде, были найдены в радиусе более шести километров от эпицентра падения. Об этом пишет Mirror.

Воздушное судно загорелось и упал в 11 километрах к юго-западу от Уэст-Палм-Бич. Все девять человек, находившихся на борту, погибли. В числе жертв катастрофы — экипаж, предприниматель Адам Робинсон с семьей, их няня и друзья семьи.

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Том Чепмен заявил, что разброс элементов конструкции указывает на разрушение лайнера еще в воздухе. В частности, руль высоты хвостового оперения раскололся на три части, что лишило пилотов возможности вывести самолет из критического пикирования.

Эксперты NTSB и Федерального управления гражданской авиации предположили, что критические повреждения хвостовой части произошли из-за колоссальных аэродинамических нагрузок при разрушении конструкции в воздухе, что и предопределило неизбежность катастрофы.

Напомним, бизнес-джет следовал из Техаса на Багамы и попал в зону мощного конвективного шторма. Экипаж сообщил диспетчерам об сильном обледенении и турбулентности, после чего запросил экстренный набор высоты. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля: лайнер перешел в неуправляемое падение со скоростью до 20 000 футов в минуту и превышением предельно допустимой скорости.