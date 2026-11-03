NYP: мультимиллионер, его жена и дети погибли в разбившемся во Флориде самолете Фото: Иван ВИСЛОВ.

В самолете, потерпевшем крушение во Флориде в США погибли мультимиллионер, его жена и их маленькие дети. Об этом сообщает New York Post.

Речь идет, отмечает издание, об основателе и гендиректоре компаний-разработчиков ПО Retention com и RB2B Адаме Робинсоне, его супруге Хелен и детях - четырехлетней дочери Эмме и двухлетнем сыне Чарли.

Кроме того, на борту находились двое друзей молодой пары, няня и два пилота. Выживших при крушении не было.

Журналисты напомнили, что причину крушения специалисты пока не установили. Однако уже точно известно, что в ходе полета самолет начал обледеневать и попал в сильную турбулентность.

До этого в соцсетях появилась расшифровка радиообмена пилотов частного самолета Learjet 60, потерпевшего крушение во Флориде.

Ранее сообщалось, что частный самолёт упал посреди улицы в Палм-Бич в США (штат Флорида). При этом погибли девять человек, находившихся на борту.

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