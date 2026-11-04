Паслер: в Свердловской области введён режим беспилотной опасности Фото: REUTERS.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной опасности. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета», — говорится в публикации.

Паслер напомнил, что людям запрещено приближаться и поднимать какие-либо обломки. Также нельзя снимать и распространять информацию о работе ПВО в регионе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов в ночь с 3 на 4 ноября. Всего над регионами страны уничтожили 709 беспилотников.

В кратком сообщении военного ведомства не уточняется, над какими именно регионами работала ПВО. Нет пока и данных о возможных пострадавших или разрушениях.