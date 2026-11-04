Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днём народного единства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Владимиру Путину поздравление с Днём народного единства, отметив вклад главы государства в поддержку Русской православной церкви. Текст обращения размещён на сайте РПЦ.

По словам патриарха Кирилла, праздник отсылает к переломному моменту отечественной истории, когда разрозненные силы смогли сообща остановить смуту и отстоять самостоятельность страны. Он подчеркнул, что прочность России держится не только на экономике и политике, но и на духовных и нравственных опорах, а сплочённость народов, основанная на вере, памяти и уважении к традициям, помогает отвечать на вызовы времени.

Патриарх отдельно поблагодарил президента за внимание к нуждам церкви и помощь в её проектах, укрепляющих единство людей и сохраняющих духовное наследие. Поздравления также получили Михаил Мишустин, Сергей Собянин и Андрей Белоусов.

Ранее россиян с Днём народного единства поздравили председатель Госдумы Вячеслав Володин и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Володин в своём канале на платформе MAX отметил, что консолидация общества — основа побед и успехов России, и подчеркнул, что сплочённость, любовь к Родине и бережное отношение к общей истории и культуре веками объединяют россиян. По его словам, сегодня это помогает противостоять трудностям, вызовам и угрозам, а Россия становится сильнее, преодолевая их.