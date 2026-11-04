Нардеп Гончаренко* заявил, что Вашингтон и Киев обсудят восстановление Украины Фото: REUTERS.

В Брюсселе 4 ноября состоятся переговоры делегаций США и Украины, посвященные восстановлению страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, представители Вашингтона и Киева обсудят экономическую часть так называемого плана процветания (Prosperity Plan). В частности, стороны намерены рассмотреть вопросы восстановления Украины после завершения конфликта.

Кроме того, американская делегация проведет отдельную встречу с европейскими представителями. Ее главной темой станет будущая архитектура безопасности в Европе после окончания боевых действий.

Немногим ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал переговоры Вашингтона с европейскими союзниками в Брюсселе. По его словам, во встречах примут участие представители Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Стороны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, будущее европейской системы безопасности и экономические возможности восстановления страны.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.