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НовостиПолитика4 ноября 2026 9:05

Нардеп Гончаренко* заявил, что Вашингтон и Киев обсудят восстановление Украины

Гончаренко заявил, что США и Киев проведут переговоры в рамках Prosperity Plan
Марк СОКОЛОВ
Нардеп Гончаренко* заявил, что Вашингтон и Киев обсудят восстановление Украины

Нардеп Гончаренко* заявил, что Вашингтон и Киев обсудят восстановление Украины

Фото: REUTERS.

В Брюсселе 4 ноября состоятся переговоры делегаций США и Украины, посвященные восстановлению страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, представители Вашингтона и Киева обсудят экономическую часть так называемого плана процветания (Prosperity Plan). В частности, стороны намерены рассмотреть вопросы восстановления Украины после завершения конфликта.

Кроме того, американская делегация проведет отдельную встречу с европейскими представителями. Ее главной темой станет будущая архитектура безопасности в Европе после окончания боевых действий.

Немногим ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал переговоры Вашингтона с европейскими союзниками в Брюсселе. По его словам, во встречах примут участие представители Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО. Стороны планируют обсудить гарантии безопасности для Украины, будущее европейской системы безопасности и экономические возможности восстановления страны.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.