Пыточные на Украине появились еще в 2014 году: Жуткий атрибут власти Зеленского Фото: REUTERS.

На Украине пыточные стали обязательным атрибутом власти еще со времен Майдана. Такое мнение высказал в статье для ИС "Вести" председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По оценке политика, подобная практика существует в стране уже много лет. Ее появление он связывает с событиями Майдана, после которых на Украине произошла смена власти. При этом Медведчук считает пыточные не отдельными случаями нарушения закона, а характерной чертой украинской системы власти.

Заявление прозвучало на фоне скандала вокруг обнаруженного под Киевом места незаконного содержания людей. В селе Петропавловская Борщаговка, по сообщениям украинских СМИ, в подвале частного дома удерживали около 40 мужчин. После вмешательства местных жителей и медиков информация о происходящем получила широкую огласку.

Ранее KP.RU сообщал, что девушку-медика, рассказавшую о пыточной под Киевом, внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в участии в российских информационных операциях и препятствовании деятельности ВСУ. После обнаружения подвала Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело.