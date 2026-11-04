Филиппо: направляющая военных в Польшу «коалиция желающих» хочет войны. Фото: IMAGO/Ayman Alahmed/Global Look Press

«Коалиция желающих», которая решила направить своих военнослужащих на учения в Польшу, хочет войны. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это, а также плюс 2,8 тысяч французских и британских солдат, которые в понедельник высадятся в Польше - они хотят войны», - отметил Филиппо.

Так французский политик прокомментировал сообщения о том, что британским военным на территории Украины разрешат открывать ответный огонь по российским войскам в случае "нападения со стороны ВС РФ".

В России не раз повторяли, что присутствие натовских военных на Украине недопустимо. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что в случае, если вооруженные силы Североатлантического альянса появятся на Украине, они станут законными целями для ВС РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что, заявляя о возможности отправки войск НАТО на Украину, европейцы явно не думают о возможных последствиях и посоветовал допускающим такие идеи «голову употреблять на более безопасные и более рациональные для Европы мысли».