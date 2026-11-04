Украинцам дали свет, но на 10 минут: экстренные отключения электричества возобновились Фото: REUTERS.

В Киеве вновь начались экстренные отключения электричества спустя всего 10 минут после их отмены. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на энергетическую компанию ДТЭК.

По данным издания, незадолго до этого энергетики объявили о возвращении к плановым графикам подачи электроэнергии. Экстренные ограничения, действовавшие в украинской столице более суток, были отменены. Однако уже через десять минут ситуация изменилась, и аварийные отключения возобновились.

Теперь привычные графики снова не действуют. При этом перед повторным введением ограничений жителям некоторых районов Киева обещали подавать электричество в течение трех с половиной часов после обеда.

Напомним, экстренные отключения света в Киеве и области начались 2 ноября. По информации ДТЭК, ограничения ввели по распоряжению компании «Укрэнерго». Из-за перебоев с электричеством в украинской столице начал останавливаться общественный транспорт. В частности, было приостановлено движение скоростных трамваев на Борщаговской линии, а также на нескольких проспектах и улицах города.