Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На Украине процветает работорговля, а западные страны закрывают на это глаза. Об этом в своей статье написал лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Медведчук усомнился, что западные «демократии» действуют по наивности или просто не владеют информацией о происходящем на Украине. По его мнению, им всё известно, и именно поэтому Украину не принимают в ЕС.

Поводом для статьи стало заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*, который, комментируя ситуацию вокруг тайной тюрьмы под Киевом, сказал, что «таких зданий много».

2 ноября в украинских СМИ появилась информация, что в подвале частного дома под Киевом вооружённые люди удерживают около 40 человек. К зданию прибыла бригада скорой, однако охрана не пропустила медиков внутрь. Только после широкой огласки врачам позволили госпитализировать четырёх человек со следами побоев. 3 ноября Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

*Признан в РФ террористом и экстремистом