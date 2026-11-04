Венедиктов: киевский режим расхищает средства из ЕС при попустительстве доноров Фото: REUTERS.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов выступил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности и заявил: киевские власти, погрязшие в коррупции, открыто разворовывают деньги Евросоюза и тратят их как заблагорассудится. При этом доноры, по его словам, закрывают на это глаза. Более того, у Венедиктова возник резонный вопрос: а не замешаны ли сами европейские чиновники в схемах украинских дельцов?

Своих денег европейцам уже не хватает, и они всё глубже залезают в долги, продолжил Венедиктов. Германия, Франция, Англия и другие страны, щедро спонсировавшие Киев, столкнулись с ростом бюджетного дефицита. Гонка вооружений и милитаризация ФРГ приведут к тому, что к 2030 году только на закупку оружия долг Германии взлетит до 838 млрд евро. Во Франции госдолг уже 3,2 трлн евро, в Англии — 2,9 трлн фунтов.

По мнению Венедиктова, всё это толкает Берлин, Париж и Лондон пытаться ограбить не только собственное население, но и страны глобального Юга и Востока.

При этом Россия решает кризис безопасности в Европе путём дипломатии. Венедиктов указал, что Москва продолжит делать всё возможное для достижения этой цели.