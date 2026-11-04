Рак хотят побеждать с помощью космоса: Компании прибегли к новому методу Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фармацевтические компании начали использовать космос для разработки новых лекарств против рака. Как сообщает британская газета The Guardian, в условиях невесомости ученые пытаются получить более качественные кристаллы лекарственных веществ, которые могут повысить эффективность и удобство применения препаратов.

Сейчас на орбите Земли находятся три космических аппарата американской компании Varda Space Industries. В одном из них выращивают кристаллы потенциального противоракового препарата. Еще два аппарата испытывают системы навигации и теплозащиты для возвращения на Землю.

Главное преимущество космоса заключается в отсутствии привычного воздействия гравитации. На Земле частицы в жидкостях оседают, а возникающие потоки мешают правильному формированию кристаллов. В невесомости этот процесс проходит более упорядоченно.

По мнению исследователей, подобная технология позволит создавать более стабильные лекарства. Кроме того, некоторые препараты, которые сейчас приходится вводить пациентам внутривенно, в будущем могут выпускаться в форме обычных инъекций.

Компания Varda рассчитывает наладить регулярное производство лекарств на орбите. В 2027 году она планирует провести еще семь космических миссий, а в 2028-м — десять. При этом ученым еще предстоит доказать, что подобное производство экономически оправданно и способно стабильно давать необходимые результаты.

Ранее KP.RU сообщал, что эксперименты на Международной космической станции могут помочь в создании новых препаратов против туберкулеза и СПИДа. В рамках исследования «Кристаллизатор» специалисты изучили более 100 пространственных структур белков. Полученные результаты могут использоваться при разработке новых лекарственных средств.