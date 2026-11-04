Британскому парламенту пророчат судьбу Нотр-Дама: катастрофический пожар поставит под удар демократию

Times: здание британского парламента грозит пожар по сценарию Нотр-Дама Фото: REUTERS.

Здание британского парламента в Лондоне находится под угрозой масштабного возгорания, аналогичного пожару в Соборе Парижской Богоматери. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на доклад Комитета по государственным расходам Палаты общин.

В опубликованном документе аудиторы призвали парламентариев незамедлительно проголосовать за старт реставрационных работ. Специалисты подчеркивают, что дальнейшая задержка решения чревата «катастрофическим происшествием», которое «ставит под угрозу жизни людей и нарушает функционирование демократии в Великобритании».

«Однажды утром мы можем проснуться и увидеть, как из крыши вырывается пламя, примерно как в случае с собором Парижской Богоматери. Здесь круглосуточно дежурят пожарные патрули, чтобы не допустить возгорания», — заявил председатель комитета Джеффри Клифтон-Браун.

Историческому комплексу XIX века требуется капитальный ремонт из-за неисправности электросетей, нарушений норм пожарной безопасности и высокого содержания асбеста. В отчете представлено четыре проекта реконструкции. Их стоимость варьируется от 11 до 56 млрд фунтов стерлингов, а сроки реализации оцениваются в период от 19 до 84 лет.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года около, а потушить его смогли только утром 16 апреля. Сайт KP.RU подробно рассказывал о судьбе главных сокровищ Нотр-Дама.