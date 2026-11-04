Вычислить аферистов можно в самом начале разговора: как понять, что вам звонят мошенники

Пожарская: о мошенническом звонке можно догадаться в первые минуты общения Фото: Алексей БУЛАТОВ.

О мошенническом звонке можно догадаться уже в первые минуты разговора — по спешке, угрозам и попыткам удержать человека на линии. Об этих маркерах в интервью ТАСС рассказала Александра Пожарская, заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка».

По её словам, насторожить должны требования немедленно действовать, запрет класть трубку, заманчивые обещания, от которых якобы нельзя отказаться, или угрозы расправиться в считанные минуты. Эксперт советует следовать принципу нулевого доверия.

«Не верить на слово, а проверять информацию», — уточнила Пожарская.

При столкновении с такими приёмами Пожарская рекомендует сразу прекратить общение и перезвонить в организацию по официальному номеру.

Ранее из материалов МВД России стало известно, что мошенники могут использовать обещания праздничных выплат, чтобы похищать у россиян деньги и получать доступ к их банковским счетам.