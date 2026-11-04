Хакеры добрались до холодильников с кровью: их разогрели до 110 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Хакеры добрались до холодильников, в которых хранят кровь. Подрядчик Французской службы крови (EFS) попал под кибератаку, и в результате часть холодильных камер с продуктами крови и образцами для биобанков перегрелась. Об этом EFS рассказала телеканалу BFMTV.

По данным газеты, камеры держали температуру -30 градусов по Цельсию, а потом их разогрели аж до 110 градусов.В EFS поспешили успокоить людей — на общественное здравоохранение это никак не повлияло.

Сама служба крови уверяет, что целью атаки была не она. Злоумышленники могли целиться в компанию-поставщика услуг по обслуживанию холодильного оборудования.

В камерах лежали продукты крови перед отправкой в медучреждения, а также образцы для биобанков. В том числе пакеты с плазмой для переливания пациентам и пакеты с плазмой для фракционирования во Французской лаборатории фракционирования и биотехнологии (LFB).

Ранее хакеры атаковали холодильники в супермаркетах. Эта волна прокатилась сразу по нескольким странам Евросоюза.