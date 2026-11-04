Дроны ВСУ атаковали офис телекоммуникационной компании в Донецке Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ночью дроны Вооруженных сил Украины атаковали офис телекоммуникационной компании в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Фасад здания частично разрушен, повреждения зафиксированы сразу на нескольких этажах. Обошлось ли без пострадавших, агентство не уточняет. Другие подробности на данный момент не разглашаются.

Ранее в Пролетарском районе Донецка произошла трагедия. Украинский беспилотник ударил по автозаправочной станции. Погиб водитель автобуса 1974 года рождения. Ещё три его коллеги получили ранения. Об этом в сообщил глава города Алексей Кулемзин.

По информации градоначальника, пострадавших получили ранения средней степени тяжести. Их увезли в медучреждение для оказания помощи.