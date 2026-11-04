В Турции задержали больше 30 россиянок за "аморальное" поведение: подробности

Посольство РФ: в Анкаре задержаны 34 россиянки по обвинению в нарушении морали Фото: Артем КИЛЬКИН.

В столице Турции задержали 34 гражданок России по обвинению в нарушении норм морали и общественного порядка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе посольства РФ в Турции.

Задержание произошло 23 октября в ходе масштабных полицейских рейдов по столичным ночным клубам «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». В дипмиссии уточнили, что у девушек были изъяты мобильные телефоны, однако им предоставили возможность связываться с родственниками по стационарному телефону.

В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт». Их интересы защищает турецкий адвокат, в ближайшее время ожидается заседание суда.

Сотрудники российского консульства уже провели встречу с соотечественницами. В посольстве подчеркнули, что по мере развития ситуации задержанным будет оказано все необходимое содействие.

Напомним, в мае этого года россиянина арестовали в Турции после того, как местный житель обвинил его в домогательствах на танцполе.