Минобороны РФ и Казахстана утвердили план военного сотрудничества на 2027 год. Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Главы Минобороны России и Казахстана, Андрей Белоусов и Айдос Мырзахметов провели встречу, на которой обсудили двустороннее военное сотрудничестве, также утвердили план сотрудничества министерств обороны на 2027 год. Мероприятия прошли в рамках рабочего визита Белоусова в Казахстан, сообщили в МО РФ.

Белоусов назвал российско-казахстанское военное сотрудничество динамично развивающимся, стороны проводят консультации по широкому кругу вопросов. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество - это отдельный приоритет взаимодействия оборонных ведомств РФ и Казахстана.

Ранее Белоусов провел переговоры в Китае с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Шэнминем. Главный тезис, который озвучил глава российского военного ведомства: стратегическое партнерство Москвы и Пекина вышло на беспрецедентно высокий уровень.