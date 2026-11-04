Обыски НАБУ в СБУ — политическая месть: бывший генпрокурор Украины пообещал обнародовать правду о преступлениях чиновников Фото: REUTERS.

Экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал обыски, которые сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят у трёх высокопоставленных работников Службы безопасности. Подробностями он поделился в Telegram-канале.

По словам Кравченко, подразделения этих должностных лиц были задействованы в расследовании уголовных производств против директора НАБУ Семёна Кривоноса, близкого окружения руководителя САП Александра Клименко и членов его семьи.

Кравченко назвал действия НАБУ и САП политической местью и систематическими попытками дестабилизировать ситуацию в стране. Он пообещал обнародовать всю информацию об этих производствах, а также высказаться по поводу закрытия уголовного дела против директора НАБУ.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило, что один из чиновников СБУ с оружием мешает сотрудникам НАБУ провести у него обыск. В бюро заявили, что чиновник угрожает детективам огнестрельным оружием и не даёт им работать. На место прибыли спецназовцы СБУ.