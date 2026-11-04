«Победа» опровергла присутствие пассажиров в самолете с неисправным двигателем Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Авиакомпания «Победа» опровергла информацию о пассажирах на борту самолета с неисправным двигателем. Как сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика, лайнер выполнял технический перегон из Минска в Москву без клиентов.

В авиакомпании назвали эти сведения недостоверными. По данным перевозчика, 1 ноября самолет выполнял технический перегон без клиентов. Во время полета экипаж доложил о неисправности одного из двигателей, и лайнер благополучно приземлился в аэропорту Внуково.

После посадки специалисты проверили самолет. По результатам проверки замечаний к техническому состоянию воздушного судна не выявили.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что у самолета «Победы», летевшего из Минска во Внуково, при заходе на посадку отказал один из двигателей. Канал также утверждал, что на борту были пассажиры и никто из них не пострадал.

Несколько дней назад самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Лондона в Софию, экстренно сел в Будапеште после сообщения о бомбе и угрозе взрыва на борту.