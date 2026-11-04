Трамп терпит катастрофу на выборах: Американца предали те, кто был верен с 1932 года – и это не конец Фото: REUTERS.

В США впервые с 1932 года кандидат от Демократической партии победил на выборах в Сенат от штата Канзас, традиционно поддерживающего республиканцев. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственный прогноз результатов промежуточных выборов в Конгресс.

Победу одержал демократ Адам Хэмилтон, который обошел действующего сенатора-республиканца Роджера Маршалла. По предварительным данным Decision Desk HQ, после подсчета около 88% голосов Хэмилтон набрал 52%, тогда как его соперник получил 44,1%.

Результат стал настоящим ударом для Республиканской партии. Канзас считается одним из самых консервативных, или «красных», штатов США, где республиканцы традиционно пользуются широкой поддержкой. На президентских выборах 2024 года Дональд Трамп победил здесь с преимуществом более чем в 16 процентных пунктов. А кандидаты от Демократической партии не выигрывали выборы в Сенат от Канзаса целых 94 года.

Причем Канзас оказался не единственной потерей республиканцев. В другом традиционно «красном» штате, Техасе, демократ Джеймс Таларико, по прогнозам американских СМИ, также одержал победу, обойдя республиканца Кена Пакстона. Для Демпартии это первое за 32 года достижение на выборах уровня штата в Техасе.

Ранее KP.RU сообщал, что Демократическая партия США, по прогнозам ведущих американских СМИ, обеспечила себе большинство в Сенате. Демократы рассчитывают получить не менее 51 места из 100. До выборов верхнюю палату контролировали республиканцы, располагавшие 53 мандатами против 47 у демократов и поддерживающих их независимых сенаторов.