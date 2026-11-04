СNN: Демократы получают не менее половины мест в Сенате США. Фото: Li Xiang/XinHua/Global Look Press

По итогам промежуточных выборов демократы заручатся как минимум 51 голосом в Сенате, что обеспечит им контроль над верхней палатой. К такому выводу пришли Bloomberg, Associated Press и CNN.

По оценкам этих и других СМИ, демократические кандидаты уже обеспечили себе победы в Вирджинии, Род-Айленде, Нью-Мексико, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшире, Массачусетсе, Иллинойсе, Канзасе, Джорджии, Делавэре, Техасе, Колорадо, Орегоне, Южной Каролине и ряде других штатов. Республиканцы, в свою очередь, победили в Сенате во Флориде, Вайоминге, Западной Вирджинии, Арканзасе и нескольких других штатах.

Промежуточные выборы в Конгресс США прошли 3 ноября. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов в 36 штатах. До голосования республиканцы контролировали обе палаты Конгресса: 53 места в Сенате против 47 у демократов и поддерживающих их независимых.

Кампания проходила на фоне низкой популярности Дональда Трампа. Буквально накануне дня голосования рейтинг Трампа рухнул до минимальной отметки за всё время его президентства. Согласно данным опроса Morning Consult, 56% избирателей не одобряют работу главы Белого дома, тогда как поддерживают его лишь 41%.