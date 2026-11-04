«Два года жесткого Трампа»: сенатор предрек сюрприз для Киева после выборов в США Фото: REUTERS.

После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США позиция Дональда Трампа по украинскому конфликту не смягчится, а скорее наоборот. Так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Своими мыслями сенатор поделился в Telegram-канале.

Сам результат голосования, по словам Косачева, сенсацией не стал. А вот настоящий «сюрприз» ждет тех, кто делал ставку на провал партии Трампа во внешнеполитическом плане. В первую очередь это Киев и его европейские кураторы.

«Их ждет не более податливый и скованный Трамп, а более решительный и уже не оглядывающийся на выборы. При всей важности Конгресса, роль президента США во внешней политике приоритетна, и Трамп об этом знает лучше всех других, вместе взятых. Поэтому можно ожидать скорее продолжения — а то и ужесточения линии Вашингтона в украинском конфликте», — уточнил сенатор.

По мнению Косачева, американскому лидеру было бы интересно показать конкретные результаты своей активной позиции уже к возможному трехстороннему саммиту России, США и Китая 18–19 ноября в КНР.

Отдельно парламентарий прошелся по ставке Киева, Брюсселя, Лондона и других европейских столиц на победу демократов. По его мнению, так они сами записались в союзники главных врагов Трампа. А значит, два года жесткого Трампа им обеспечены. При этом Косачев оговорился: к России он более лоялен не станет, зато точно нацелен на результат.

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей, а в 36 штатах — еще и губернаторов. По последним оценкам американских СМИ, демократы берут большинство в обеих палатах Конгресса, который начнет работу в новом составе с 3 января 2027 года.