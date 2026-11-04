Украинских силовиков проверяют на коррупцию: СБУ подтвердила обыски у сотрудников Фото: REUTERS.

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила проведение обысков у своих сотрудников детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, следственные действия начались утром 4 ноября. Они проводятся в рамках нескольких уголовных дел на основании соответствующих судебных постановлений.

«Служба безопасности выступает за объективное и беспристрастное расследование и способствует процессуальным действиям», — говорится в сообщении.

При этом в СБУ не стали раскрывать имена сотрудников, у которых проходят обыски. Не уточняется и то, какие именно уголовные дела стали основанием для проведения следственных мероприятий.

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники НАБУ пришли с обысками к руководителю Главного управления внутренней безопасности СБУ Антону Кравчуку и генералу Сергею Дуке. Последний, по информации украинских СМИ, пригрозил детективам огнестрельным оружием и не позволил провести следственные действия. На место также прибыли бойцы спецподразделения СБУ. В антикоррупционном бюро назвали подобные действия недопустимыми.