ТАСС: Силовики в Армении увезли Карапетяна после обысков в его доме

ТАСС: Силовики увезли Карапетяна после обысков в его доме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Армянские силовики увезли оппозиционера Самвела Карапетяна после обысков в его доме. Об этом в среду сообщает корреспондент ТАСС.

Утром 4 октября в Ереване прошли обыски у лидеров оппозиционной партии «Сильная Армения» — Самвела Карапетяна и его племянника Нарека Карапетяна. Следственный комитет республики проводил следственные действия одновременно по 65 адресам в рамках уголовного дела об экономических преступлениях и контрабанде.

Известно, что силовики вывели Самвела Карапетяна из задней части дома. Пока подробностей его задержания нет.

Ранее Нарек Карапетян назвал происходящее политическим давлением. Он сообщил, что сегодняшний обыск в его доме стал четвёртным за 2026 год. Адвокат Армен Фероян также назвал обыски беззаконием. По его словам, деталями дела он пока не располагает.