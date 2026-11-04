Система не выдержала и 10 минут: в Киеве и области сложилась тяжелейшая ситуация со светом

Минэнерго Украины заявило о критической ситуации со светом в Киевской области Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ситуация с подачей электроэнергии в Киевской области остается наиболее сложной на всей территории страны из-за существенных повреждений энергетического оборудования. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства энергетики Украины.

По данным ведомства, в столице и области операторы вынуждены применять жесткие сетевые ограничения. В Киеве более суток продолжают действовать аварийные отключения света. Утренняя попытка перейти на плановые графики провалилась. Уже через десять минут энергосистема не справилась с нагрузкой, что привело к немедленному возобновлению экстренных отключений.

Аварийный режим электроснабжения также введен в Харьковской области из-за повреждений инфраструктурных объектов. Напряженная обстановка сохраняется и в других регионах: частично обесточены потребители в Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях. На всей остальной территории страны в течение суток действуют плановые почасовые ограничения для всех категорий абонентов.

Накануне появилось сообщение, что в Киеве растет недовольство городской администрацией и мэром Виталием Кличко из-за слабой подготовки города к зимнему сезону. Среди основных причин назвали регулярные отключения электроэнергии из-за перегрузок, дефицит мобильных генераторов и отсутствие модернизации изношенных водопроводных и канализационных сетей.