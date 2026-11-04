В Брянской области микроавтобус был атакован украинским БПЛА, есть пострадавший Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области микроавтобус подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего один человек получил травмы. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем канале в «Максе».

«Вблизи п. Выгоничи украинский беспилотник взорвался над движущимся по трассе Брянск — Новозыбков гражданским микроавтобусом. С осколочными ранениями в больницу доставлен 30-летний пассажир автомобиля. Медики оказывают ему необходимую помощь», — рассказал губернатор региона.

Ранее KP.RU рассказал, что ВСУ нередко выбирают целями для своих атак гражданские объекты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что удары наносятся по мирным объектам ВСУшниками, чтобы расскачать и запугать российское общество. Киевский режим хочет внушить россиянам сомнение в деятельности ВС РФ, однако у него ничего не выходит. Подобными атаками Киев только подтверждает свою террористическую натуру.