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НовостиПолитика4 ноября 2026 11:30

Чистки в силовых структурах : руководство Нацполиции Украины пошло на крайние меры после 70 обысков НАБУ

Нацполиция Украины отстранила от службы часть сотрудников после обысков НАБУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Нацполиция Украины отстранила от службы часть сотрудников после обысков НАБУ

Нацполиция Украины отстранила от службы часть сотрудников после обысков НАБУ

Фото: REUTERS.

Руководство Национальной полиции Украины временно отстранило от исполнения служебных обязанностей сотрудников, у которых Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) провело обыски. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Нацполиции подчеркнули, что оказывают полное содействие проведению следственных действий. Решение об отстранении полицейских приняли на время проведения служебного расследования.

«По решению руководства Национальной полиции Украины полицейские, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей», — сказано в тексте.

Ранее украинские СМИ сообщили о проведении порядка 70 обысков по всей территории страны в рамках масштабного расследования под кодовым названием «Карфаген». Дело касается функционирования и покровительства сети мошеннических кол-центров.

Как писал сайт KP.RU, экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что обыски у трех высокопоставленных сотрудников СБУ связаны с расследованием против директора НАБУ Семена Кривоноса и окружения руководителя САП Александра Клименко. Он обвинил НАБУ и САП в политической мести и дестабилизации страны.