Чистки в силовых структурах : руководство Нацполиции Украины пошло на крайние меры после 70 обысков НАБУ

Нацполиция Украины отстранила от службы часть сотрудников после обысков НАБУ Фото: REUTERS.

Руководство Национальной полиции Украины временно отстранило от исполнения служебных обязанностей сотрудников, у которых Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) провело обыски. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Нацполиции подчеркнули, что оказывают полное содействие проведению следственных действий. Решение об отстранении полицейских приняли на время проведения служебного расследования.

«По решению руководства Национальной полиции Украины полицейские, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей», — сказано в тексте.

Ранее украинские СМИ сообщили о проведении порядка 70 обысков по всей территории страны в рамках масштабного расследования под кодовым названием «Карфаген». Дело касается функционирования и покровительства сети мошеннических кол-центров.

Как писал сайт KP.RU, экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что обыски у трех высокопоставленных сотрудников СБУ связаны с расследованием против директора НАБУ Семена Кривоноса и окружения руководителя САП Александра Клименко. Он обвинил НАБУ и САП в политической мести и дестабилизации страны.