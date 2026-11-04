Трамп оценил вероятность использования ядерного оружия против Ирана

Трамп заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие против Ирана Фото: REUTERS.

Вашингтон не видит необходимости в использовании ядерного оружия против Ирана, поскольку военный потенциал страны уже существенным образом снижен. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Мне это не нужно. Мы их вывели из строя уже на 90%, поэтому мне это не нужно», — подчеркнул американский лидер в ходе телефонного интервью изданию Politico.

Глава государства отметил, что текущие результаты ключевых операций против иранской инфраструктуры делают использование крайних мер воздействия нецелесообразным.

Напомним, днем ранее, 3 ноября, Трамп заявил, что американские военные могут в течение одного часа нанести удар по горе Пикакс в Иране. В той речи американский лидер напомнил об успешной операции «Полуночный молот», подчеркнув, что иранские войска не представляют серьезной угрозы.