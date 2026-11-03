«Как только захотим»: Трамп не исключил удар по горе Пикакс в Иране

Трамп: США могут за один час нанести удар по горе Пикакс в Иране Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками, заявил, что американские военные могут за один час нанести удар по горе Пикакс в Иране.

Сначала глава Белого дома напомнил, что США «уничтожили все» во время операции «Полуночный молот», имея в виду потенциал Ирана для создания ядерного оружия.

«Теперь, возможно, нам придётся заняться Пикакс, но это не такая уж большая проблема. Мы можем сделать это буквально за один час. Понимаете? Как только захотим, в любой момент», - бравирует американский лидер.

Вместе с тем, напомним, военный конфликт с Ираном сильно подпортил шансы республиканцев на победу в предвыборной гонке на выборах в Конгресс. И Трамп лично не хочет нести за это ответственности. Потому «козлом отпущения», скорее всего, станет глава Пентагона Пит Хегсет.

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