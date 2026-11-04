Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский высказался о ситуации с энергетикой в Киеве. Он назвал ситуацию напряженной. Нелегитимный президент Украины пожаловался в своем Telegram-канале, что ремонтные работы затягиваются, осложняя ситуацию.

«Ситуация в Киеве сейчас особенно сложная: у людей и предприятий многочасовые отключения электричества и воды. Непросто в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Донецкой областях. Есть очереди и экстренные отключения в южных регионах», — резюмировал Зеленский в своей речи.

Важно отметить, что российские военные начали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в ответ на террористические действия киевского режима. Более того, ВС РФ атакуют военные и околовоенные объекты. А также объекты энергетики, которые снабжают электричеством ВПК Украины.