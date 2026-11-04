Пыточную под Киевом связали с окружением Зеленского Фото: REUTERS.

Дом под Киевом, в котором находилась пыточная для мобилизованных украинцев, принадлежит государственному Sense Bank, фигурировавшему в коррупционных скандалах с окружением Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Здание расположено в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. По данным украинских журналистов, дом площадью более 600 квадратных метров находится в собственности банка с 2018 года. Финансовая организация неоднократно пыталась продать недвижимость, однако покупателя так и не нашлось.

Сам Sense Bank ранее оказался в центре коррупционного расследования. По версии украинских антикоррупционных органов, банк использовался людьми из окружения Зеленского для отмывания денежных средств. В частности, следователи изучали операции на сумму 150 миллионов гривен, связанных с внесением залога за бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко.

Напомним, 2 ноября возле дома в Петропавловской Борщаговке начались массовые протесты. Местные жители потребовали освободить мужчин, которых, по сообщениям СМИ, насильно удерживали в подвале. Позднее выяснилось, что здание использовали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Сообщения о пытках пока официально не подтверждены.

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудники украинских антикоррупционных органов проводили обыски в Sense Bank. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк связал финансовую организацию с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого украинские СМИ называют близким соратником Зеленского. Расследование касалось предполагаемых коррупционных схем с участием представителей украинской власти.