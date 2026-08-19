Обыски проходят в украинском Sense Bank, связанном с Тимуром Миндичем

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Обыски проходят в украинском Sensе Bank, связанном с Тимуром Миндичем. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Так, с обысками наконец пришли в Sense Bank. Еще одно логово [Тимура] Миндича», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса Владимира Зеленского.

После этого в Раде рассказали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой.