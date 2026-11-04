Маск спустил 446 миллионов на выборы: его ставленники проиграли почти везде Фото: REUTERS.

Бизнесмен Илон Маск поставил не на тех. По данным Politico, технологический миллиардер и щедрый спонсор республиканцев оказался в списке главных неудачников выборной ночи в США. На поддержку кандидатов ушло около 446 миллионов долларов — рекорд для человека, который сам не баллотируется. Свыше 200 миллионов из этой суммы потрачено на кампанию в Техасе.

Отдача, мягко говоря, нулевая. Ставленники Маска провалились почти везде: Кен Пакстон не прошёл в Сенат Техаса, Вивек Рамасвами не стал губернатором Огайо. А главное — демократ Джина Хинохоса неожиданно обошла действующего губернатора Грега Эбботта, и теперь планы Маска по строительству дата-центров в Техасе висят на волоске.

Сам бизнесмен отреагировал с привычной иронией. В соцсети X он написал, что центры обработки данных в космосе теперь выглядят «довольно привлекательно», а следом пошутил: «Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали».

Техас, который Маск называет домом, в последние годы стал точкой притяжения для строительства дата-центров, а Эбботт был верным союзником и техгигантов, и Уолл-стрит. Издатель Hunterbrook Media Сэм Коппельман заявил, что на фоне негатива к дата-центрам по всей стране Техас должен был стать «оазисом искусственного интеллекта», но выборы «полностью изменили ситуацию».