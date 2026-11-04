«Похоже, мои космические лазеры не сработали»: Маск с иронией отреагировал на итоги выборов в США

Президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск. Фото: AdMedia/AdMedia/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск с иронией прокомментировал итоги промежуточных выборов в США, заявив, что его «космические лазеры» для вмешательства в выборы не сработали. Об этом он написал в соцсети X.

«Похоже, мои космические лазеры, предназначенные для вмешательства в выборы, на этот раз не сработали», — написал Маск.

Его фраза прозвучала на фоне поражения республиканцев, теряющих контроль над обеими палатами Конгресса. Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Демократы, по прогнозам AP, CBS News и других ведущих СМИ, вернули контроль над обеими палатами Конгресса, а также одержали ряд исторических побед в губернаторских гонках.

Ранее Дональд Трамп в интервью The New York Times заявил, что примет результаты промежуточных выборов в Конгресс и настроен на работу с Демократической партией.