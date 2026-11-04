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НовостиОбщество4 ноября 2026 11:58

Мишустин назвал основу суверенитета России

Мишустин назвал солидарность и любовь к Родине основой суверенитета России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мишустин назвал основу суверенитета России

Мишустин назвал основу суверенитета России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем народного единства, подчеркнув ключевое значение сплоченности общества для укрепления государственности. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте кабмина.

«Сегодня, как и много веков назад, солидарность, единение, любовь к Родине миллионов наших граждан – основа укрепления суверенитета государства, развития и процветания России», — отметил в своем обращении глава правительства.

Мишустин также пожелал россиянам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо страны.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении россиян с Днем народного единства подчеркнул важность консолидации общества. В своем обращении он отметил, что сплочённость, любовь к Родине, а также уважение к истории и культуре помогают преодолевать трудности и делают Россию сильнее.