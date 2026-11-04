Мишустин назвал основу суверенитета России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем народного единства, подчеркнув ключевое значение сплоченности общества для укрепления государственности. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте кабмина.
«Сегодня, как и много веков назад, солидарность, единение, любовь к Родине миллионов наших граждан – основа укрепления суверенитета государства, развития и процветания России», — отметил в своем обращении глава правительства.
Мишустин также пожелал россиянам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо страны.
Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении россиян с Днем народного единства подчеркнул важность консолидации общества. В своем обращении он отметил, что сплочённость, любовь к Родине, а также уважение к истории и культуре помогают преодолевать трудности и делают Россию сильнее.