Мишустин назвал основу суверенитета России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил граждан страны с Днем народного единства, подчеркнув ключевое значение сплоченности общества для укрепления государственности. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте кабмина.

«Сегодня, как и много веков назад, солидарность, единение, любовь к Родине миллионов наших граждан – основа укрепления суверенитета государства, развития и процветания России», — отметил в своем обращении глава правительства.

Мишустин также пожелал россиянам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо страны.

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении россиян с Днем народного единства подчеркнул важность консолидации общества. В своем обращении он отметил, что сплочённость, любовь к Родине, а также уважение к истории и культуре помогают преодолевать трудности и делают Россию сильнее.