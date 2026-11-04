Трамп оказался под угрозой импичмента после выборов: демократов может смущать лишь одна деталь Фото: REUTERS.

После промежуточных выборов в США демократы получили контроль над Конгрессом, и теперь Дональду Трампу может грозить импичмент в третий раз. Об этом сообщает LADbible. Республиканцы потеряли ключевые места по всей стране, а демократы взяли 54 места в Сенате против 44 у соперников.

Формально процедуру можно запустить уже 3 января 2027 года, когда новый состав Конгресса приступит к работе. Однако для отстранения президента нужно две трети голосов в Сенате, а значит, без поддержки самих республиканцев не обойтись.

По словам соучредителя консалтинговой фирмы GC NEXUS Джозефин Лю, импичмент — это не только механизм отстранения, но и рычаг постоянного давления. Расследования, повестки и слушания способны высосать ресурсы администрации, даже если обвинительный приговор не пройдет. При этом Трамп может обернуть процесс в свою пользу, что делает импичмент палкой о двух концах.

Лю отметила и другой вопрос: даже в случае отстранения президентом станет Джей Ди Вэнс, так что Белый дом демократам автоматически не достанется. Пока у них нет и кандидата на 2028 год.

Стоит отметить, что демократы праздновали победы в Техасе, Канзасе, Южной Каролине, Северной Каролине, Огайо, Айове и Мэне. Для республиканцев, контролировавших обе палаты, это стало серьезным ударом.