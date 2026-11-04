Копеечные перехватчики Ирана нанесли многомиллиардный ущерб беспилотной авиации США: уничтожены десятки БПЛА Reaper

Военкор Коц: Иран уничтожил американских БПЛА Reaper почти на 3 млрд долларов Фото: REUTERS.

Иранские силы противовоздушной обороны (ПВО) довели общий счет уничтоженных американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper до 56 единиц. Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Военкор отметил, что количество уничтоженных аппаратов составляет более трети от общего парка дронов этого типа, находившегося в распоряжении США до начала вооруженного конфликта (около 185 единиц). При стоимости одного БПЛА порядка 50 миллионов долларов совокупный ущерб превышает 2,8 миллиарда долларов.

По словам военкора, для ликвидации дорогостоящих американских беспилотников иранская сторона использует «копеечные дроны-перехватчики», что демонстрирует существенное преимущество по показателю «эффективность-стоимость».

Днем ранее, 3 ноября, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении двух беспилотников США над Хамиром. В сообщении уточнялось, что для поражения дронов типа LUCAS.американские дроны типа LUCAS использовалась новая усовершенствованная иранской системы ПВО.