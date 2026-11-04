Владимир Путин проведет собрание с членами кабмина РФ 5 ноября

Президент России 5 ноября намерен обсудить с членами правительства страны важные вопросы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин проведет очередное рабочее совещание с членами кабинета министров. Оно состоится в четверг, 5 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Основное внимание на грядущей встрече будет приковано к обсуждению ключевых вопросов социально-экономического развития страны. Глава государства заслушает доклады профильных министров по текущей повестке и даст оценку реализации ранее утвержденных поручений.

«В качестве основной темы будут обсуждаться промежуточные итоги работы с обращениями в редакцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» за 2025 год. С докладом выступит руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов», - указано в заявлении.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин в День народного единства встретился с детьми участников спецоперации. Политик поговорил с ним на Красной площади.