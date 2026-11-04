Стала известна причина задержания армянского оппозиционера и предпринимателя Карапетяна

СК: Карапетян задержан по делу о хищениях в «Электрических сетях Армении» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Ереване правоохранительные органы задержали лидера оппозиционной партии «Сильная Армения», крупного предпринимателя Самвела Карапетяна в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в частном секторе, повлекшем причинение особо крупного ущерба компании «Электрические сети Армении». Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

По версии следствия, Карапетян возглавлял преступную группу, в которую входили руководители и члены Совета директоров энергокомпании. Силовики утверждают, что фигуранты организовали привлечение избыточных кредитных средств, не обусловленных реальными производственными нуждами, после чего направили их на выплату необоснованных дивидендов, а также займов аффилированным структурам. Ущерб компании оценивается в 64,5 млрд драмов (около 179 млн долларов).

Как писал сайт KP.RU, силовики провели масштабные обыски по 65 адресам в Ереване, в том числе в домах самого Карапетяна и его племянника Нарека Карапетяна. Сам бизнесмен назвал происходящее политическим давлением.