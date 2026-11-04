Минэнерго Украины вынужденно снизило мощность АЭС Фото: Иван МАКЕЕВ.

Украинские атомные станции вынужденно сбросили обороты. Министерство энергетики страны сообщило, что АЭС снизили мощность генерации, а возвращаться к номинальным показателям будут постепенно. Причина — масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом ведомство написало в Telegram-канале.

О том же ранее говорил депутат Верховной рады, член комитета по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк. По его словам, передающие и распределяющие подстанции получили массовые повреждения. Уцелевшие узлы просто не в состоянии принять весь объём электричества, который вырабатывают атомные станции. Получается парадокс: генерация есть, а довести её до потребителя не получается.

Масштаб проблем подтверждает статистика. 2 ноября в Минэнерго Украины отчитались: за предыдущую неделю в стране зафиксировали 208 инцидентов, которые привели к уничтожению или повреждению объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

В конце октября и глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в регионах Украины. Он указал на повреждения сразу нескольких ТЭЦ.