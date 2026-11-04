Пока Киев тешат иллюзиями, очередная страна готовится вступить в ЕС: кто решил опередить Украину Фото: REUTERS.

Евросоюз сообщает, что Черногория может стать членом блока к 2028 году. Об этом пишет издание Bloomberg.

Примечательно, что альянс допустил членство еще одной страны на фоне того, что Украина грезит вступлением в ЕС. Отмечается, что Черногория планирует вступить в союз в 2028 году, что может способствовать дальнейшей экспансии ЕС.

«При нынешних темпах мы будем готовы подписать договор о вступлении уже в июне 2027 года», — заявила журналистам комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, цитируя опубликованный в среду доклад Европейской комиссии о странах-кандидатах в ЕС. Подчеркивается, что для вступления Черногории в альянс свое согласие должны будут дать все страны союза.

Авторы издания напоминают, что ЕС не принимал новую страну с 2013 года, потеряв Великобританию из-за Brexit. Однако сейчас ЕС стремится наверстать упущенное и предлагает новым странам стать членами союза. Однако государства не едины в своем решении по поводу новых участников.

Ранее KP.RU рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом Евросоюза из-за денег. Он понимает, что тогда у него откроются безграничные возможности для финансирования киевского режима.