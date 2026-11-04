Оппозиция Польши назвала сбор в Конституционном суде ОПГ в жалобе прокуратуре

Глава PiS предупредил действующую власть в Польше, что ни одно правительство не остается у руля вечно. Фото: Mikolaj Barbanell/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» обратилась в прокуратуру с жалобой о заседании Конституционного суда, которое созвала и.о. председателя Анна Корвин-Пиотровская. Во фракции PiS назвали эту встречу сбором организованной преступной группы. Об этом сообщил в соцсетях лидер партии и экс-министр нацобороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, 3 ноября Корвин-Пиотровская провела общее совещание судей КС. В нем участвовали всего восемь судей. Они были избраны действующим составом сейма, причем часть из них ранее принесла присягу президенту Каролю Навроцкому.

«Мы уведомляем, среди прочего, о предполагаемом нападении на конституционный государственный орган (статья 128 Уголовного кодекса) и участии в организованной преступной группе (статья 258 Уголовного кодекса). Никто не выше закона. Мы будем требовать привлечения к уголовной ответственности всех виновных», - написал Блащак.

Политик уточнил, что даже если генпрокурор Вальдемар Журек проигнорирует сообщение фракции, дело все равно не закроют. Ведь, как отмечает политик, ни одно правительство не остается у власти вечно.

До этого Блащак выразил обеспокоенность в связи с выборами в США. По его мнению, если все же победит Демократическая партия, то Польша останется без военной поддержки со стороны американцев.