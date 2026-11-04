Мать погибла, а дочь пропала без вести после нападения медведя гризли в Канаде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В западной части Канады женщина погибла, а ее 19-летняя дочь пропала без вести после нападения медведя гризли. Трагедия произошла в провинции Британская Колумбия, где ранее уже фиксировались инциденты с нападениями хищников. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на службу охраны природы Британской Колумбии.

Как сообщается, поисковая операция началась в минувшие выходные после заявления родственников. В воскресенье, 1 ноября, на тропе Снука-Уэст нашли тело женщины. Поиски девушки продолжаются.

Инцидент произошел в регионе, неофициально известном как Большой медвежий дождевой лес, где из-за удаленности территории и обилия кормовой базы часто обитают гризли.

Местные власти сообщили, что нападения диких животных в провинции редки, но недавний случай стал вторым за короткое время. В ноябре прошлого года медведь напал на школьников в Нуксалке, пострадали 11 человек. В настоящее время на месте происшествия продолжаются поиски пропавшей девушки, а специалисты ведомства принимают меры по отлову хищника.

Днем ранее, 3 ноября, медведь напал на мужчину прямо на территории населенного пункта. Все произошло в поселке городского типа Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Мужчина скончался.