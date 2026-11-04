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НовостиПроисшествия4 ноября 2026 12:47

ТАСС: экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко тратил тысячи долларов на сафари

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко находится под следствием из-за превышения полномочий
Людмила МИТРОХИНА
Экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко тратил тысячи долларов на сафари

Экс-глава Ростова-на-Дону Логвиненко тратил тысячи долларов на сафари

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко тратил десятки тысяч долларов на сафари в Африке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Логвиненко увлекался африканским сафари — экзотической охотой на краснокнижных животных. Это стоит десятки тысяч долларов», — резюмировал собеседник.

Кроме того, бывший чиновник увлекался коллекционированием часов. В ходе обысков у Логвиненко нашли коллекцию элитных часов стоимостью 12 млн рублей. Логвиненко возглавил администрацию Ростова-на-Дону в октябре 2019 года и часто подвергался критике в соцсетях. Сейчас бывший чиновник находится под стражей из-за превышения должностных полномочий.

Ранее KP.RU рассказал, что глава района на Кубани арестован за взятки. Он действовал в связке с похоронным бюро, брал деньги за право хоронить на кладбище.